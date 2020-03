Facebook

Die NBA steht still © AP

12. März:

FUSSBALL

Inter Mailand tritt von allen Bewerben zurück

Der italienische Fußballklub Inter Mailand stellt als Reaktion auf einen Covid-19-Fall bei Konkurrent Juventus Turin (siehe unten) seinen Spielbetrieb bis auf Weiteres ein. Das gab der Traditionsverein in der Nacht auf Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Man unternehme derzeit alle notwendigen Schritte für diese Maßnahme, hieß es in der kurzen Stellungnahme.

BASKETBALL

NBA setzt Spielbetrieb aus

Die US-Basketball-Liga NBA setzt wegen des Coronavirus ihren gesamten Spielbetrieb vorerst aus. Die Entscheidung fiel, nachdem ein Spieler des Clubs Utah Jazz positiv auf den Erreger getestet wurde, wie die NBA am Mittwoch mitteilte. Wegen dieses Infektionsfalls war zuvor bereits ein für Mittwochabend (Ortszeit) geplantes Spiel von Utah Jazz gegen Oklahoma City Thunder abgesagt worden.

Die NBA-Saison sollte nach dem nun ausgesetzten Spielplan bis zum 15. April dauern. Danach sollten die sogenannten Playoffs beginnen, also die Spielrunden zur Bestimmung der Finalteilnehmer. Nach der italienischen Fußball-Liga Serie A ist die NBA die zweite ganz große Sportliga, die ihre Saison wegen der Pandemie unterbricht. Die Entscheidung gilt nach Angaben der NBA auf unbestimmte Zeit.

FORMEL 1

Fünf Verdachtsfälle im Fahrerlager

Im Formel-1-Fahrerlager von Melbourne ist die Zahl der Coronavirus-Verdachtsfälle auf mindestens fünf gestiegen. Beim US-Rennstall Haas kamen am Donnerstag zwei weitere Mitarbeiter hinzu. Dies berichtete Teamchef Guenther Steiner. Bei Haas sind damit insgesamt vier Angestellte betroffen. Steiner zufolge handelt es sich um einen Ingenieur und drei Mechaniker.

"Wir sollten die Ergebnisse am Nachmittag bekommen", sagte Steiner. Bei McLaren gibt es einen Verdachtsfall. Auch dort wartet man auf Neuigkeiten.

Es handle sich in allen Fällen um Vorsichtsmaßnahmen. Bei den Tests soll herausgefunden werden, ob sich die Mitarbeiter mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Es kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. Die Formel 1 plant, am Sonntag den ersten Grand Prix des Jahres auszutragen.

OLYMPIA

Japan will die Sommerspiele durchziehen

Japan will trotz der Einstufung des Coronavirus-Ausbruchs als Pandemie wie geplant die Olympischen Spiele im Sommer ausrichten. Man treffe Vorbereitungen, die Sommerspiele und die anschließenden Paralympics wie geplant auszurichten, bekräftigte Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga am Donnerstag.

Er wiederholte einmal mehr, dass Tokio mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), den Organisatoren und der Stadtregierung zusammenarbeite, um die Wettkämpfe im Sommer abzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Verbreitung des neuen Coronavirus am Vortag als Pandemie eingestuft.

11. März:

Juve-Spieler Rugani positiv auf Coronavirus getestet

Der italienische Nationalspieler Daniele Rugani von Juventus Turin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten die Bianconeri am Mittwochabend offiziell mit. Er ist damit der erste Spieler aus der Serie A, der sich mit dem Virus im angesteckt hat. Juve betonte, der Innenverteidiger weise aktuell keine Symptome der durch das Virus hervorgerufenen Lungenkrankheit COVID-19 auf. "Juventus leitet derzeit alle gesetzlich vorgeschriebenen Isolationsprozeduren ein. Dies betrifft auch diejenigen, die mit ihm in Kontakt gekommen sind", schrieb Juve in einer kurzen Stellungnahme. Ob und wie viele von Ruganis Teamkollegen betroffen sind, teilte Turin nicht mit.

EISKUNSTLAUF

Weltmeisterschaft wurde abgesagt

Österreichs Eiskunstläufer Miriam Ziegler/Severin Kiefer sind mit ihrer Einschätzung richtig gelegen: Die WM in Montreal ist am Mittwochabend wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt worden. Die Titelkämpfe hätten von 16. bis 22. März über die Bühne gehen sollen.

BASKETBALL

Erstes Geisterspiel in der NBA

Das Coronavirus hat nun auch erstmals Auswirkungen auf die National Basketball Association (NBA). Bei der Partie der Golden State Warriors gegen die Brooklyn Nets dürfen am Donnerstag keine Fans in die Arena in San Francisco kommen. Das teilten die Warriors am Mittwoch mit. Zuvor hatte die Liga die Vorkehrungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus intensiviert. So hatten die NBA-Verantwortlichen den Spielern empfohlen, auf Abklatschen zu verzichten, Autogramme nur noch mit eigenen Stiften zu schreiben oder mitgebrachte Gegenstände nicht mehr anzunehmen.

FUSSBALL

Bochum verkauft Tickets für Geisterspiel

Trotz des Zuschauer-Ausschlusses für das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr) verkauft der deutsche Fußball-Zweitligist VfL Bochum Tickets für die Partie - aber nur symbolisch. Fans können als Spendenmaßnahme virtuelle Eintrittskarten kaufen. Die berechtigen zwar nicht zum Stadionbesuch, helfen dem Club, bei dem Robert Zulj unter Vertrag steht, aber finanziell.

Die Bochumer rechnen mit Einbußen von 500.000 Euro bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer, die wegen der Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus nicht ins Stadion dürfen. Im Online-Shop kosten die "Geisterspieltickets" zwischen fünf Euro und 18,48 Euro.

Spanisches Cup-Finale wurde abgesagt

Das spanische Fußball-Cupfinale zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das gab der nationale Verband am Mittwoch bekannt. Die Partie war für 18. April im Olympiastadion von Sevilla angesetzt gewesen. Ob es einen Nachholtermin gibt, war zunächst nicht bekannt.

Frankfurt gegen Basel doch ohne Zuschauer

Der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss sein Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Basel am Donnerstag doch ohne Zuschauer austragen. Das Gesundheitsamt Frankfurt traf diese Entscheidung aufgrund einer neuen Infektionslage des Coronavirus, insbesondere im Kanton Basel und dem angrenzenden französischen Elsass. In einer Pressekonferenz in der Früh hatte das Gesundheitsamt noch die Zulassung von Zuschauern aufgrund der überschaubaren Infektionslage im Raum Basel angeführt. "Wir bedauern das sehr, aber wir haben auch stets betont, dass wir jede behördliche Anordnung aufgrund veränderter Voraussetzungen akzeptieren, da die Gesundheit unserer Fans und Besucher absolute Priorität hat", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann. Bei den Frankfurtern ist Adi Hütter als Trainer tätig, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker spielen zentrale Rollen.

Inter Mailand gegen Getafe abgesagt

Das für Donnerstag geplant gewesene Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Inter Mailand und dem spanischen Club FC Getafe ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das teilte die UEFA am Mittwoch mit. Getafe-Präsident Angel Torres hatte angekündigt, dass seine Mannschaft unter den derzeitigen Umständen nicht nach Italien fahren werde.

TENNIS

Fed-Cup-Endrunde wurde verlegt

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus hat der Tennis-Weltverband (ITF) die Fed-Cup-Endrunde in Budapest verlegt. Das teilte die ITF am Mittwoch mit. Die Finalrunde sollte eigentlich vom 14. bis 19. April in der ungarischen Hauptstadt stattfinden. Wann die Finalrunde nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest.

Auch die Relegationsspiele, die am 17. und 18. April in acht teilnehmenden Ländern ausgetragen werden sollten, wurden auf einen zunächst unbekannten Termin verschoben. Fed-Cup-Spiele sind auch Voraussetzung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die in diesem Sommer in Japan stattfinden sollen.

Wie bei den Herren der Davis Cup war auch der Fed Cup reformiert worden und sollte im April erstmals mit einer Endrunde im neuen Format mit Gruppenspielen ausgetragen werden. Die vier Gruppenersten erreichen das Halbfinale. Jede Partie besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel.

SKI ALPIN

Österreich stellt Wettkampfbetrieb ein

Im Bewusstsein sozialer Verantwortung hat sich der Österreichische Skiverband entschlossen, seinen nationalen Wettkampfbetrieb ab sofort einzustellen. Dies bedeutet, dass auch die noch in den Wettkampfkalendern aufscheinenden internationalen Wettkämpfe, zu denen u.a. die Österreichischen Meisterschaften Alpin zählen, nicht mehr stattfinden werden. Ebenso eingestellt wurden die nationalen Nachwuchsveranstaltungen der Kids Cup Serie sowie der ÖSV Kinderschneetag, an dem alljährlich über tausend Kinder teilnehmen. Der ÖSV empfiehlt zudem seinen Landesverbänden und Vereinen, auch in ihrem Bereich keine Veranstaltungen mehr durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Bemühungen der Österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung der aktuellen Infektionsgefahr zu unterstützen.

MOTORRAD

Grand Prix von Argentinien verschoben

Der für 19. April angesetzte Motorrad-GP von Argentinien wurde aufgrund der Coronavirus-Krise verschoben. Neuer Termin ist nun der 29. November. Eine Woche davor geht der bereits am Dienstag nach hinten verschobene GP der USA über die Bühne.

FUSSBALL

Völler fordert UEFA zum Handeln auf

Sportchef Rudi Völler von Bayer Leverkusen sieht angesichts von Absagen und der Anordnung von Geisterspielen im europäischen Fußball nun den Kontinentalverband UEFA in der Pflicht. "Es ist ein Punkt erreicht, an dem die UEFA am Zug ist", sagte der deutsche Weltmeister von 1990 am Mittwoch vor der Abreise mit seinem Verein zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers.

"In der Europa League werden am Donnerstag Spiele ausfallen. Und wenn ich mir den Spielplan anschaue, fehlt mir die Fantasie, wann das nachgeholt werden soll. Und in der italienischen Liga zum Beispiel kriegen sie es schon gar nicht mehr geregelt", betonte Völler. "Natürlich müssen die nationalen Verbände Entscheidungen treffen. Aber auch die UEFA muss nun mal klare Kante zeigen und erklären, wie es weitergehen soll. Was passiert mit den nächsten Runden, was passiert mit der EM? So kann es jedenfalls nicht funktionieren."

Jetzt auch Tschechiens Sport betroffen

Das Coronavirus hat nun auch gravierende Auswirkungen auf den Profisport in Tschechien. Die Spiele der ersten und zweiten Fußball-Liga der Männer müssen ohne Zuschauer stattfinden, werden aber vorerst nicht verschoben oder abgesagt. Das sei "die beste aller schlechten Lösungen", teilte der Liga-Vorsitzende Dusan Svoboda nach einer Krisensitzung am Mittwoch mit.

Die tschechische Regierung hat offiziell alle Sportveranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Gesundheitsbehörden können in Einzelfällen härtere Maßnahmen ergreifen.

Das bekam nun die Euroleague Women, die höchste europäische Basketball-Profiliga für Frauen, zu spüren. Das für Mittwoch geplante Viertelfinalspiel zwischen USK Prag und dem italienischen Verein Familia Schio darf nicht stattfinden.

Das Golfturnier Czech Masters, das Teil der European Tour ist, wurde bereits jetzt von den Veranstaltern abgesagt. Das Turnier sollte vom 20. bis 23. August im Albatross Golf Resort bei Prag stattfinden.

SKISPRINGEN

Weltcupfinale der Damen verlegt

Das Weltcupfinale der Skispringerinnen im russischen Tschaikowskij wird aufgrund des Coronavirus um zwei Tage vorverlegt. Die Bewerbe werden nun am 19. und 20. März über die Bühne gehen, wie der Internationale Skiverband (FIS) am Mittwoch bekannt gab. Am 18. März ist die Qualifikation angesetzt. Zuschauer sind in Tschaikowskij keine zugelassen.

Vor der finalen Weltcup-Station sind noch Springen in Nischni Tagil (Russland) angesetzt. Chiara Hölzl liegt als beste ÖSV-Springerin aktuell 65 Punkte hinter der norwegischen Gesamtführenden Maren Lundby. Eva Pinkelnig ist Dritte.

LANGLAUF

Norweger verzichten auf Weltcupfinale

Norwegens Skilangläufer verzichten wegen der anhaltenden Sorgen um das Coronavirus auf einen Start beim Weltcup-Finale in Nordamerika. Das teilte der norwegische Skiverband am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Damit steht der Russe Alexander Bolschunow vorzeitig als Sieger der Weltcup-Gesamtwertung fest.

Angesichts des Risikos einer Verbreitung und Ansteckungen mit dem Virus habe man die Verantwortung, die Gesundheit voranzustellen, erklärte der Vorsitzende des norwegischen Langlaufkomitees, Torbjörn Skogstad. Damit ist die Weltcup-Saison für Norwegens Skistars um Johannes Kläbo und die bereits als Gesamtsiegerin feststehende Therese Johaug vor den Abschlussrennen in Quebec, Minneapolis und Canmore vorzeitig beendet.

KARATE

Qualifikationsturnier für Tokio fällt aus

Im engen Kampf um die Qualifikation für die Olympia-Premiere im Karate ist den Athleten am Mittwoch das Premier-League-Turnier in Marokko abhandengekommen. Der für dieses Wochenende geplant gewesene Event wurde wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt, damit sind aktuell die Europameisterschaften ab 25. März in Baku die nächste für die Sommerspiele relevante Veranstaltung.

Für Bettina Plank (Klasse bis 50 kg) geht es noch um ein direktes Ticket für die Tokio-Spiele. Sie will außer in Aserbaidschan auch Mitte April beim Premier-League-Turnier Mitte April in Madrid punkten. Sollten allerdings auch diese beiden Events abgesagt werden, hätte die Vorarlbergerin als Europaspiele-Siegerin eine gute Chance auf eine Japan-Fahrkarte.

Alle anderen rot-weiß-roten Kandidaten wie Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger müssen bereits jetzt ihren Fokus auf das Qualifikationsturnier Anfang Mai in Paris richten. Aktuell trainiert die österreichische Mannschaft auf Gran Canaria. Im EM-Kader für Baku steht neben zwei Kata-Athleten und sieben Kumite-Einzelkämpfern auch noch ein Kumite-Team bei den Damen.