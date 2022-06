Der Ironman Austria ist zurück. Am Sonntag findet das Triathlon-Spektakel nach zwei Jahren wieder in seiner gewohnten Art und Weise statt. Im Vorjahr wurde er bekanntlich aufgrund der Corona-Pandemie auf den September verschoben und auch nur in abgespeckter Form mit 1500 Teilnehmern durchgeführt. Ein Jahr davor wurde er gänzlich aus dem Veranstaltungskalender gestrichen. Umso größer war heuer der Andrang auf die begehrten Startplätze. Knapp 4000 Teilnehmer haben sich für den Ironman, der in diesem Jahr einige Änderungen beinhaltet, angesagt.



Im Profifeld treten diesmal jedoch ausschließlich die Herren an. Die Organisatoren verständigten sich darauf, eine Trennung nach Geschlecht vorzunehmen, nächsten Sommer sind dann die weiblichen Profis an der Reihe. Aufgrund des dicht gedrängten Terminplans ist das Teilnehmerfeld der Profis zwar nicht sehr groß, aber dafür mit vielen prominenten Namen versehen. Allen voran der Schwede Rasmus Svenningsson, Gesamt-Zweiter des Vorjahres. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen außerdem Lukasz Wojt (Vierter 2019) und aus heimischer Sicht natürlich Michael Weiss, der 2018 den Ironman Austria gewinnen konnte.



Mit Luis Alvarez wird zwar kein Favorit, aber ein wahres Ironman Urgestein in Klagenfurt an den Start gehen. Der Mexikaner ist der erste Sportler überhaupt, der weltweit alle Ironman-Bewerbe zumindest einmal bestritten hat. Seine Teilnahme am Sonntag ist die unglaubliche 189. für den 59-jährigen, der noch heuer bei elf weiteren Langdistanz-Triathlons dabei sein will und das 200. Jubiläum zum Ziel hat.



Bereits 2019 wurde erstmals eine neue Radstrecke installiert. Diese beinhaltet nicht mehr zwei Runden entlang des Wörthersee-Südufers, des Faaker Sees und durch das Rosental, sondern führt nun durch Mittelkärnten. Neu ist jedoch, dass die Athleten, wie auch schon in St. Veit, direkt durch Feldkirchen (Hauptplatz) „radeln“ und damit noch näher an den Fans sind.



Bereits im Vorfeld des Spektakels finden heuer wieder etliche kleinere Events statt. Am 30. Juni wird am Metnitzstrand in Klagenfurt der Kleine Zeitung Company Triathlon – ein Sprinttriathlon – stattfinden. Die Kinder bekommen beim Ironkids Aquathlon-Bewerb (Schwimmen und Laufen) ihre Bühne am 2. Juli. Der Iron Girl Run wird am 1. Juli ab 17.30 Uhr ausgetragen. Neben den beliebten Sideevents gibt es am Metnitzstrand wieder die große Triathlon-EXPO, wo zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Neuheiten präsentieren werden.