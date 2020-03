Facebook

© GEPA pictures

In den letzten Jahren war es die einzige Sorge der Athleten, ob sie einen Neopren-Anzug als Schwimmhilfe für den Auftrieb im Wörthersee verwenden dürfen oder nicht. Hitzige Debatten entbrannten darüber, das Steigen der Wassertemperatur erschütterte manche "Eisernen" in ihren Grundfesten. Rückblickend dürften nach diesem Corona-Virus wohl so manche Auffassungen in Relation gesetzt werden. Insbesondere wenn etwa zur Debatte steht, ob der Ironman Austria in Klagenfurt (geplant am 5. Juli 2020) heuer überhaupt stattfinden kann.