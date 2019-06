Facebook

Michael Weiss © GEPA pictures

Titelverteidiger Michael Weiss kann verletzungsbedingt nicht am Ironman Austria am 7. Juli in Klagenfurt teilnehmen. Er habe sich eine Fußverletzung zugezogen, die in den kommenden zwei Monaten keinen Marathonlauf zulasse, gab der Triathlet aus Niederösterreich auf sozialen Netzwerken bekannt.

Im Vorjahr hat Weiss in 8:04:46 vor Ivan Tutukin (RUS) und Andy Potts (USA) triumphiert. Weiss war nach dem Schwimmen Zwölfter, ziemlich genau zwei Stunden später, kurz nach dem Faaker See, war er aber bereits auf Rang drei vorgeprescht.