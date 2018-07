Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ironman 2018 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Jannach)

Er ist ein Fixpunkt im Klagenfurter Veranstaltungskalender und zählt zu den schönsten seiner Zunft. Das vielleicht härteste Rennen der Welt macht auch dieses Jahr wieder in Kärnten halt, der Ironman Austria ist zurück! Und das gleich im Jubiläumsformat, geht er doch zum 20. Mal am Wörthersee und Umgebung in Szene. Rund 3000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 60 Ländern nehmen den Triathlon in Angriff. Top-Favorit ist der Brite und WM-Dritte von 2017, David McNamee. Der Niederösterreicher Michael Weiß ist das heißeste rot-weiß-rote Eisen bei den Männern.

Bei den Frauen muss Vorjahressiegerin und Lokalmatadorin Eva Wutti ihren dritten Klagenfurt-Sieg in jedem Fall aufschieben. Die Wolfsbergerin erkrankte Anfang der Woche an einem viralen Infekt. Auf der Ferlacherin Beatrice Weiß (20) ruhten nun die Kärntner Hoffnungen beim Ironman. Sie ist auch durchaus angetreten, um im Topfeld zu landen. "Ich möchte die Favoritinnen schon ein bisschen ärgern", ließ sie schon im Vorfeld des Bewerbes ausrichten, im Radrennen musste sie sich aber leider geschlagen geben.

Hier sind Sie den ganzen Renntag über live dabei, werden mit aktuellen Zwischenständen, Schnappschüssen, Videos, Aufregern und danach mit einem Rennbericht sowie den Stimmen zum Bewerb versorgt:

Der Livestream zum Rennen

Alles Wissenswerte zur Jubiläumsauflage