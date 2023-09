Parallel zum Davis Cup in Schwechat zwischen Österreich und Portugal (Zwischenstand 0:2) laufen derzeit in Manchester, Valencia, Split und Bologna die Gruppenphasen für das Finalturnier, das ab 21. November in Malaga mit den besten acht Nationen über die Bühne geht. 2024 wird ein weiteres Mal dieser 2018 von Kosmos ins Leben gerufene Modus ausgetragen. Nach der heurigen Scheidung zwischen dem Tennis-Weltverband ITF und Kosmos (die Investmentgruppe hatte sich mit drei Milliarden Dollar für 25 Jahre eingekauft) werden die Karten dann aber neu gemischt.