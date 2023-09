"Ich denke, es ist eine große Nacht für People of Color, die zu mir und Ben, zwei Afroamerikanern, aufschauen und wissen, dass sie auch in dieser Position sein können. Ja, es ist ein ziemlich monumentaler Moment." Das hatte Frances Tiafoe bei den US Open vor dem Viertelfinalduell mit Ben Shelton gesagt. Zweiterer setzte sich in vier Sätzen durch und trifft heute im Halbfinale auf Superstar Novak Djokovic. Im zweiten Halbfinale duellieren sich Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew. Bei den Damen standen in der Nacht auf heute mit Coco Gauff (sie traf auf Karolina Muchova) und Madison Keys (die Tochter eines dunkelhäutigen Vaters duellierte sich mit Aryna Sabalenka) gleich zwei Afroamerikanerinnen in der Runde der letzten Vier.