Filip Misolic ist am Mittwoch beim ATP-Challenger in Mauthausen souverän mit einem Zweisatzsieg über den Rumänen Marius Copil ins Viertelfinale marschiert. Das freut das steirische Tennisherz und sogar Erich Reisinger. Der mimt seit Jahren den erfolgreichen Mannschaftsführer des ATV Irdning und hat Misolic für die heurige Bundesliga hinter Dennis Novak auf Position zwei genannt. Sollte der Erfolgslauf der beiden Österreicher in Mauthausen anhalten, würden sie Titelverteidiger Irdning am Samstag beim Bundesliga-Auftakt (auswärts bei Seebenstein) allerdings fehlen.