Österreichs Tennis-Frauenteam hat den Aufstieg ins Finalturnier des Billie Jean King Cup klar verpasst. Die ÖTV-Auswahl verlor am Samstag auch das dritte Einzel im Qualifikationsrunden-Duell mit Rekordsieger USA in Delray Beach und war frühzeitig aus dem Aufstiegsrennen. Julia Grabher stand beim 1:6,3:6 gegen Jessica Pegula auf verlorenem Posten, wie auch schon am Freitag gegen Coco Gauff. Im zweiten Freitag-Einzel hatte Sinja Kraus gegen Pegula keinen Satz gewinnen können.

Die Österreicherinnen verabsäumten es damit, den Favoriten ein drittes Mal in Folge zu ärgern, nachdem sie in den jüngsten beiden Aufeinandertreffen 2002 in Charlotte (3:2/1. Runde/Sand) und 2004 am Fuße der Bergiselschanze in Innsbruck (4:1/Viertelfinale/Sand) sehr überraschend triumphiert hatten. Nun setzte es im zehnten Länderkampf mit dem 18-fachen Champion die achte Niederlage.

Netzfehler mit Wirkung

Grabher fand zwar in dem 4.000 Zuschauer fassenden Stadion besser in ihr Spiel als am Vortag, konnte aber beim Stand von 1:1 eine 0:30-Führung nicht nützen, auch da ihr auf dem Weg zur Breakchance ein unerzwungener Volley-Fehler am Netz unterlief. Das hinterließ bei der 26-jährigen Vorarlbergerin Wirkung, die Verunsicherung war spürbar und Pegula schaffte dank fünf Games in Folge nach nur 21 Minuten den Satzgewinn.

Den zweiten Durchgang konnte Österreichs Nummer eins wieder etwas offener gestalten, wie auch schon gegen Gauff. Bei 2:1 sowie nach einem kassierten Break bei 3:4 konnte sie aber in engen Games nicht die Oberhand behalten. Die US-Amerikanerin stellte mit vier Punkten in Folge auf 5:3. Danach machte Grabher auch aufgrund von mehreren Doppelfehlern keinen Punkt mehr. Nach 55 Minuten war das Aus Österreichs besiegelt. Grabher verlor mit demselben Resultat wie gegen Gauff.