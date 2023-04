"Ich bin immer noch nicht bereit, auf höchstem Niveau zu spielen", schrieb Rafael Nadal am Dienstag bei Twitter. "Ich kann an einem der wichtigsten Turniere meiner Karriere nicht teilnehmen."

Der 36-jährige Spanier hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen. An den Folgen leidet der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger noch immer. Zuletzt rutschte Nadal erstmals seit 18 Jahren aus den Top Ten der Weltrangliste. Er setze seine Vorbereitung fort in der Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr, schrieb Nadal noch zu seiner Absage.

Der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz nimmt nach seiner Halbfinalniederlage vergangene Woche in Miami eine Auszeit. "Ich habe posttraumatische Arthritis in meiner linken Hand und Muskelbeschwerden in meiner Wirbelsäule, die Ruhe braucht", begründete der 19-jährige Spanier nach einem Arztbesuch am Dienstag seine Absage.

Auch der Weltranglistensiebente Felix Auger-Aliassime gab am Dienstag seinen Verzicht bekannt. Der 22-jährige Kanadier hat Probleme im linken Knie.