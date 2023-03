Erstmals seit Anfang Jänner gehört Dominic Thiem nicht den Top 100 der Weltrangliste an. Der 29-Jährige verlor nach seinem Auftakt-Out in Santiago drei Positionen, er nimmt das Masters-1000-Turnier in Indian Wells diese Woche damit als Nummer 102 in Angriff. In Kalifornien ebenfalls dabei ist Filip Misolic (146.), der Steirer startet in der Nacht auf Dienstag (MEZ) in die Qualifikation.

Der Serbe Novak Djokovic bzw. die Polin Iga Swiatek liegen in der Weltrangliste weiter voran, die Vorarlbergerin Julia Grabher ist 93. im WTA-Ranking.