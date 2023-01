Unter Tränen war Emma Raducanu vom Center Court von Auckland gehumpelt. Im Achtelfinale des Vorbereitungsturniers für die Australian Open hatte sich die Britin am Knöchel verletzt, musste aufgeben und um ihren Start in Melbourne bangen. Wenig später gab es aber Entwarnung – der wehe linke Knöchel stellte sich „nur“ als Verstauchung heraus. Die 20-Jährige musste zwar ihren geplanten Start in Adelaide absagen, konnte jedoch beim „Happy Slam“ im Melbourne Park antreten und begeisterte dort zum Auftakt mit einem glatten 6:3, 6:2 über die Deutsche Tamara Korpatsch.