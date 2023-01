Wann bestreiten die Österreicher ihre Erstrunden-Auftritte?

Sowohl Dominic Thiem als auch Julia Grabher sind in der Nacht auf Dienstag an der Reihe – und zwar jeweils als Außenseiter. Thiem bekommt es ab 1.00 Uhr (live auf ServusTV) mit dem an Nummer fünf gereihten Russen Andrej Rublew zu tun, wenig später muss Grand-Slam-Debütantin Grabher gegen die auf Position 16 gesetzte Estin Anett Kontaveit bestehen.