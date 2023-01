Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist in der ersten Runde der Australian Open gegen Andrej Rublew ausgeschieden. Der Niederösterreicher unterlag dem auf Position fünf eingestuften Russen am Dienstag in Melbourne 3:6,4:6,2:6 und hat damit zum vierten Mal in Folge bei einem Grand-Slam-Turnier die Auftakthürde nicht genommen.

Thiem war ab dem zweiten Satz in der linken Rippengegend eingeschränkt, nahm beim Stand von 2:3 aus seiner Sicht auch ein "Medical Time-out". In Folge war der 29-Jährige bei den eigenen, meist nicht mit voller Kraft gespielten Servicespielen primär damit beschäftigt, Rückstände aufzuholen bzw. Breaks gegen sich zu verhindern. Das ging gegen die Nummer sechs der Weltrangliste zwangsläufig nicht immer gut und führte nach 2:10 Stunden zur Niederlage.

Dabei hatte es für den mit einer Wildcard ausgestatteten Melbourne-Finalisten von 2020 im siebenten Duell mit Rublew recht gut ausgesehen. Thiem spielte in diesem Erstrunden-Schlager vorerst gut mit, zeigte feine Schläge und Ansätze. Ein starkes Returnspiel Rublews bei 4:4 brachte diesem aber das Break und direkt danach die Satzführung. Es war der neunte Satzverlust Thiems gegen Rublew in Folge, am Ende sollten es elf sein.

Dominic Thiem (AUT) wird von Physiotherapeut behandelt wegen einer Verletzung © (c) IMAGO/Hasenkopf (IMAGO/Juergen Hasenkopf)

Zu Beginn des zweiten Durchgangs fand Thiem zwei Breakchancen vor, ließ diese aber aus und musste schon vor der Behandlungspause bei eigenem Service ein 0:30 und dann ein 15:40 umdrehen. Thiem verließ dann mit dem Physiotherapeuten den Platz der John Cain Arena und brachte damit fortan zwischenzeitlich Rublew aus dem Rhythmus. Die Geschwindigkeiten der ersten Aufschläge beider Spieler nahmen ab, das Niveau der Partie sank. Der vierte Breakball gegen sich bei 4:4 brachte Thiem aber mit 4:5 in Rückstand, damit war der Satz nicht mehr zu retten.

Im dritten Satz schließlich ging es vor recht gut gefüllten Tribünen ziemlich schnell, Breaks zum 2:1 und 4:1 brachten Rublew komfortabel voran. Thiem brachte zum 2:5 doch noch einen Aufschlag durch, danach servierte Rublew aber aus. Er erhöhte damit im Head-to-Head mit Thiem auf der Tour auf 5:2, wobei er die jüngsten Duelle mit dem US-Open-Sieger von 2020 alle gewonnen hat. Bei Thiem geht es nun wohl vorerst daran, die offenbar erlittene Verletzung abzuklären.