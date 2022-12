Auf dem Tenniscourt war er seit den Achtzigerjahren als Schleifer vor dem Herren verschrien. Die Methoden des US-"Sunnyboys" hatten es in sich, die Erfolge gaben aber ihm recht. Nick Bollettieri hat das sogenannte "Power"-Tennis geprägt, wie kein anderer. In seiner Nick Bollettieri Tennis Academy (inzwischen IMG Academy) in Bradenton (Florida) hat er Stars wie Monica Seles, Serena Williams, Maria Sharapova, Anna Kournikova, Lindsey Davenport, Andre Agassi, Tommy Haas, Jim Courier und Boris Becker mit purer Leidenschaft trainiert. Er formte zehn Weltranglisten-Erste, war ein Pionier, Motivator und lebte seinen "Way of Play". Sein Konzept? "Disziplin, harte Arbeit, mentale Härte und Integrität."