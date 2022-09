Roger Federer, der Maestro, Gentleman, G.O.A.T. – und kindisch? „Aber so was von“, grinst Ex-Tennisprofi Stefan Koubek. Die beiden verbindet eine jahrelange Freundschaft. Der Villacher schwelgt in Erinnerungen und erzählt, wie alles begann: „Ich habe ihn kennengelernt, als er auf die Tour gekommen ist. Sein damaliger Coach Peter Lundgren und mein Trainer Joakim Nyström, beide Schweden, waren ‘best buddies’ und haben sich eine Wohnung in Monte Carlo geteilt. Dadurch haben wir viel gemeinsam trainiert. War sehr klass für ihn, da ich um einiges besser war, nur hat sich das Blatt schnell gewendet“, verriet der 45-Jährige.