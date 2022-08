Was sich seit Monaten abgezeichnet hat, ist jetzt Gewissheit: Novak Djokovic wird nicht an den US Open 2022 teilnehmen. Denn: Der Serbe scheint auf der offiziellen Meldeliste des Grand-Slam-Turniers in Flushing Meadows nicht mehr auf, und das nur Stunden vor der Auslosung des Hauptfeldes. Vor wenigen Minuten hat Djokovic sein Fernbleiben auch in den sozialen Medien bestätigt: "Traurigerweise werde ich heuer nicht zu den US Open in New York reisen können. Danke an alle für eure Nachrichten voller Liebe und Unterstützung. Viel Glück an meine Kollegen. Ich werde in guter Form und positiver Stimmung bleiben und auf eine Gelegenheit warten, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Bis bald, Tenniswelt!"

Auf Instagram postete Novak Djokovic die Nachricht, dass er nicht an den US Open teilnehmen wird © SCREENSHOT/INSTAGRAM

Der 35-Jährige hatte bis zuletzt gehofft, dass sich an den US-amerikanischen Einreisebestimmungen etwas ändern wird und er trotz fehlender Corona-Impfung doch noch in die USA einreisen darf - jedoch vergeblich.

Der 21-fache-Grand-Slam-Champion wird damit nach den Australian Open in Melbourne diesen Jahres bereits das zweite Majorturnier in 2022 verpassen. Und somit auch die Chance, mit einem Titel auf Rekordhalter Rafael Nadal (22 Titel) aufzuschließen.