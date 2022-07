Wenn Novak Djokovic heute (14.45 Uhr, Sky live) in Wimbledon auf den Platz marschiert, hat er für seinen Finalgegner Nick Kyrgios erdrückende Erfolgsargumente mit in der Tennistasche. Seit bereits 27 Matches in Folge ist der Titelverteidiger im Tennis-Mekka ungeschlagen, auf dem 100 Jahre alten Center Court sind es gar 37 Partien in Serie ohne Niederlage. Also eine aussichtslose Situation für den australischen Herausforderer? Nicht unbedingt, kann der 27-Jährige dem doch entgegenhalten, gegen den „Djoker“ noch nie verloren zu haben. Zweimal kreuzten die beiden bisher die Tennisschläger, zweimal (jeweils 2017 auf Hartplatz) siegte Kyrgios und gab dabei nicht einmal einen Satz ab.