Heute vor einem Jahr zog sich Dominic Thiem beim Rasenturnier auf Mallorca eine schwerwiegende Verletzung am Handgelenk zu. Nach immer wieder verschobenen Comebackversuchen kehrte der Österreicher nach 280 Tagen Absenz Ende März beim Challenger in Marbella auf die Profitour zurück. Insgesamt siebenmal hat der Lichtenwörther nunmehr Anlauf genommen, endlich den ersten Sieg auf der ATP-Tour zu feiern – siebenmal ist der 17-fache Turniersieger an diesem Vorhaben gescheitert.