Als ich heute auf dem Weg von meinem Hotel am Porte de Versailles nach Roland Garros unterwegs war, ereilte mich per Push-Meldung die Nachricht, dass ein Amokläufer in den USA an einer Schule mindestens 19 Kinder erschossen hat. Eine grauenvolle Tat, die mich auch daran erinnert hat, dass vor nicht allzu langer Zeit, nämlich im November 2015, auch Paris von einem schrecklichen Anschlag heimgesucht wurde. So fielen der damaligen Terrorattacke 130 Menschen zum Opfer.