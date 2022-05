Österreichs derzeit strauchelndes Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem erhält doch ein wenig überraschend für die am Sonntag mit dem Hauptbewerb beginnenden French Open „Verstärkung“ aus der Steiermark: Sebastian Ofner nahm am Donnerstag auch die dritte Qualifikationshürde in Paris und besiegte den Italiener Alessandro Giannessi nach knapp zwei Stunden mit 6:4, 1:6, 6:2. Damit steht der St. Mareiner nach 15 erfolglosen Versuchen zum zweiten Mal im Hauptbewerb eines der vier Grand-Slam-Turniere. 2017 hatte er in Wimbledon die dritte Runde erreicht.