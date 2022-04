Der 29. April – ein Tag wie jeder anderer? Nicht im Tennissport! So vollzogen sich an diesem Tag gleich zwei einschneidende Ereignisse in der Welt des "weißen Sports". Beginnen wir mit dem 29. April 1970 – dies war der Tag, als Andre Agassi das Licht der Welt erblickte. Der einstige Paradiesvogel aus Las Vegas, der bereits vor vielen Jahren seine "falsche" Haarpracht gegen eine Glatze tauschte, holte in seiner herausragenden Karriere acht Grand-Slam-Titel und 60 Turniersiege insgesamt.