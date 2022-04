Mit der 3:6, 6:7-Auftaktniederlage gegen den Franzosen Benjamin Bonzi in Estoril setzte es für Dominic Thiem auch im dritten Anlauf seit seinem Comeback einen Dämpfer. Die nächsten Stationen für den Österreicher sind die Masters-Turniere in Madrid und Rom, ehe der 28-Jährige noch vor den French Open (ab 22. Mai) das ATP250er-Turnier in Genf einstreut.

Dass sich der Wiedereinstieg nach neunmonatiger Verletzungspause als schwierig erweisen würde, war klar. Dass der Lichtenwörther aber nach wie vor ohne Sieg dasteht, mag manche überraschen. "Natürlich wäre es für Domis Selbstvertrauen wichtig, könnte er bald sein erstes Match gewinnen. Aber ich bin mit seiner Leistung gegen Bonzi sehr zufrieden. Vor allem der zweite Satz hat gezeigt, dass er auf dem Weg zurück ist. Er ist nicht so weit weg", sagt Vater Wolfgang Thiem.

Kein mentales Problem

Aufschlag und Rückhand seien schon wieder sehr gut. Dass es bei der Vorhand noch klemmt, sei logisch, "weil es genau die Bewegung ist, bei der die Verletzung passiert ist. Es ist zwar alles gut verheilt, doch ist er noch ein wenig eingerostet. Es fehlt die letzte Mobilität und Intensität sowie die Selbstverständlichkeit. Aber das ist nur eine Frage der Zeit", betont Papa Thiem, der eine mögliche Hürde ausschließt: "Nein, mentales Problem ist es keines."

Sebastian Ofner, der zweite Schützling von Wolfgang Thiem, hat im Gegensatz zu Thiem junior nach siebenmonatiger Verletzungspause gleich bei seinem dritten Comeback-Turnier in Prag den Titel geholt - wenn auch auf Challenger-Ebene. "Ich habe mich für den Ofi sehr gefreut. Für ihn hat sich die mentale Hürde erledigt. Hätte er zu Beginn mehrere Auftaktniederlagen kassiert, hätte er vielleicht an sich gezweifelt, ob es mit seinem Spiel überhaupt noch einmal etwas wird", sagt Thiem, der neben Traiskirchen mittlerweile auch in Oberpullendorf eine Tennis-Akademie betreibt.

Comebacks lassen sich nicht vergleichen

Interessant ist hinsichtlich Thiems Comeback auch der Vergleich mit Jürgen Melzer. Der heutige ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän musste in seiner aktiven Zeit aufgrund einer Schulterverletzung acht Monate pausieren. "Doch lässt sich das nicht vergleichen, weil Dominic ein anderes Spiel hat als ich. Ich bin schnell auf den Punkt gegangen und konnte dadurch am Anfang einiges kompensieren. Domi braucht für sein Spiel viel Sicherheit. Er hat wohl schon mehr Zug auf der Vorhand, macht aber oft Fehler, weil er nicht ganz unter den Ball kommt."

Wie für Vater Thiem ist es auch für den ehemaligen Weltranglisten-Achten aber nur eine Frage der Zeit, bis Österreichs Nummer eins wieder der Alte ist. "Ich bin überzeugt, dass Dominic Ende des Jahres spielerisch wieder dort steht, wo er einmal war und auch wieder große Turniere gewinnen kann." Und weiter: "Ich hatte das Glück, bei meinem Comeback im Davis Cup gegen die Ukraine gleich zu gewinnen. Das war enorm wichtig fürs Selbstvertrauen und ist genau das, was Dominic jetzt braucht."

Sich dieses bei Challenger-Turnieren zu holen, sei laut Melzer nicht zwingend erfolgsversprechend. "Auch dort kann er gegen einige Spieler verlieren. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn er auf einen ganz starken Spieler trifft. Da wäre er Außenseiter und konnte ohne Druck aufspielen."