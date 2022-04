Damit war nicht zu rechnen: Schon wenig Wochen nach der Rückkehr auf die Tour steht Sebastian Ofner schon wieder in einem Finale – und zwar beim ATP-Challenger in Prag. Dort trifft der Steirer am Sonntag (11 Uhr) auf den tschechischen Lokalmatador und Turnier-Titelverteidiger Dalibor Svrcina, der hier vor einem Jahr seinen ersten Challenger-Titel geholt hatte.

Ofner präsentierte sich auch in seinem vierten Spiel bei diesem Turnier in guter Form. Und da war der Gegner mit dem Chinesen Tseng Chun-hsin (Nummer drei des Turniers) keine kleine Nummer. Ofner kämpfte sich im ersten Satz gegen die Nummer 127 der Welt zu einem 7:5, nach einem 1:6 im zweiten Satz holte er sich den dritten Durchgang mit einem 6:1. Damit hat der 25-Jährige schon 50 ATP-Punkte sicher und wird sich wieder knapp an die Top 200 der Welt schieben. Im Falle eines Sieges bekäme der Steirer 80 Punkte und 6190 Dollar an Preisgeld.

Vor dem Chinesen hatte Ofner in Prag schon Siege gegen Constant Lestienne (FRA/6:2, 6:2), Landsmann Jurij Rodionov (6:1, 7:6 (6)) und den Tschechen Jonas Forejtek (6:1, 6:4) gefeiert. Und das in seinem erst dritten Turnier nach sieben Monaten Verletzungspause. Zuvor hatte er sich wegen einer "Hakenferse" einem Eingriff unterziehen müssen, der Heilungsprozess hatte sich weit langwieriger herausgestellt als erhofft.