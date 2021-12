Facebook

Dominic Thiem © APA/BARBARA GINDL

Am Dienstag verkündete Dominic Thiem überraschend seine Absage beim Einladungsturnier von Abu Dhabi, wo der Niederösterreicher nach rund fünfmonatiger Verletzungspause am Donnerstag gegen Andy Murray sein Comeback geben wollte. Etwaige Sorgen um den Gesundheitszustand des 28-Jährigen sind aber unbegründet, wie Thiem nun in einer Online-Pressekonferenz bekanntgab. Und so sprach der US-Open-Sieger 2020 aus Dubai zugeschaltet über ...