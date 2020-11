Facebook

Dominic Thiem jubelt über den Finaleinzug © AFP

Dominic Thiem hat am Samstag zum zweiten Mal in Folge das Endspiel der ATP Finals in London erreicht. Der 27-jährige Niederösterreicher besiegte nach u.a. Rafael Nadal in den Gruppenspielen im Halbfinale auch den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Thiem gewann nach 2:54 Stunden 7:5,6:7(10),7:6(5) und feierte damit auch seinen 300. ATP-Einzel-Sieg. Im hochdramatischen Match hatte Thiem im zweiten Satz vier Matchbälle nicht nutzen können.

Am Sonntag (nicht vor 19.00 Uhr/live Sky) trifft Thiem nun entweder erneut auf Nadal oder den Russen Daniil Medwedew.

Die Bilder des Sieges: Dominic Thiem schlägt Djokovic Klicken Sie sich durch die besten Bilder dieses Matches. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AP AFP AFP AP AFP AFP AFP 1/14

Thiem hat damit wie im Vorjahr zwei der "big three" beim mit 5,7 Mio. Dollar dotierten Saison-Showdown der ATP geschlagen. Wie viel diese Siege über Roger Federer, Nadal und Djokovic wert sind, zeigt eine andere Statistik: Es war im 12. Duell der fünfte Sieg über den "Djoker" und damit ist Thiem neben Andy Murray (GBR) der einzige Spieler, der gegen alle drei lebenden Tennis-Legenden zumindest fünf Siege errungen hat. Gegen Federer steht es 5:2, gegen Nadal 6:9.

BIG WIN TO REACH A BIG MILESTONE 📊



The moment @ThiemDomi beat Djokovic from 0-4 down in the deciding set breaker to reach the #NittoATPFinals final and record his 300th Tour-level victory! pic.twitter.com/ue0CsbE1Yo — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

Mit diesem Erfolg, übrigens seinem fünften über eine aktuelle Nummer 1, hat Thiem schon einmal 800 ATP-Zähler und 861.000 US-Dollar (725.786 Euro) Preisgeld brutto sicher. Im Finale geht es um weitere 500 Punkte und zusätzliche 550.000 Dollar für Thiem.

Mentale Schlacht

"Das war sicher eine mentale Schlacht. Ich war so nervös im Tiebreak des zweiten Satzes", meinte ein erleichterter Thiem, nachdem er auf die TV-Kamera "300 :) Play for the Ocean" geschrieben hatte. "Gegen diese Legenden zu spielen, wird immer etwas Spezielles sein und auch hier ums Finale zu spielen, ist auch sehr besonders." Seine Annahme, dass er nach dem Triumph in Flushing Meadows bei großen Spielen nun befreiter sein werde, relativierte er.

Sending down MISSILES 💣



You won't see many sweeter strikes than these...@ThiemDomi #NIttoATPFinals pic.twitter.com/YOmpXiiBAC — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

"Nach meinem ersten großen Titel in New York dachte ich, dass ich ein bisschen ruhiger sein würde, aber das war scheinbar ein Fehler", sagte er lachend in die wegen der Coronakrise leere O2-Arena. "Ich war genauso nervös wie sonst, das Match war so sehr auf der Kippe. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich durch bin."