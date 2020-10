Facebook

Titelverteidiger Rafael Nadal © (c) AFP (MARTIN BUREAU)

Es ist das Beste, was es derzeit im Tennis gibt. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic und Titelverteidiger Rafael Nadal duellieren sich heute in Roland Garros um den Titel bei den French Open. Kann der Spanier seinen 100. Matchsieg an der Seine feiern, würde er damit seinen 13. Titel in der französischen Hauptstadt fixieren. Zudem würde er mit seiner insgesamt 20. Grand-Slam-Trophäe mit Rekordmann Roger Federer gleichziehen.

Djokovic kämpft im insgesamt bereits 56. Duell mit Nadal um seine zweite Paris-Krone nach 2016 und seinen 39. Saisonsieg bei erst einer Niederlage. Diese kassierte er durch die Disqualifikation bei den US Open.

Das Match hier im Liveticker!