Dominic Thiem besiegte Rafael Nadal © APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Dominic Thiem hat in der Rod-Laver-Arena den nächsten Meilenstein in seiner bereits jetzt großen Karriere geschafft. Der Österreicher behielt im Viertelfinalduell mit Rafael Nadal mit 7:6, 7:6, 4:6, 7:6 die Oberhand und zog damit zum ersten Mal ins Halbfinale der Australian Open ein!

Im „Head to head“ verkürzte Thiem damit auf 5:9. Erst einmal hatten sich die beiden zuvor auf Hartplatz gematcht: 2018 hatte noch der Spanier im US-Open-Viertelfinale hauchdünn im fünften Satz mit 7:6 die Nase vorne. Der Lichtenwörther steht darüber hinaus als erst zweiter Österreicher nach seinem Ex-Betreuer Thomas Muster (1989, 1997) in einem Australian-Open-Halbfinale und zieht mit seinem fünften Grand-Slam-Semifinale insgesamt an dem Steirer (4) vorbei.

Im Semifinale trifft der 26-Jährige auf Alexander Zverev. Der 22-jährige Deutsche hatte zuvor den Schweizer Stan Wawrinka nach anfänglichen Problemen mit 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 in die Schranken gewiesen. Gegen Zverev hat Thiem eine 6:2-Bilanz. Der 16-fache Turniersieger spielt gegen den Deutschen um sein drittes Major-Endspiel nach zuletzt zwei French-Open-Finali 2018 und 2019. Für das Halbfinale kassierte Thiem 1,04 Mio. Australische Dollar (638.428,48 Euro) brutto und 720 ATP-Zähler.

Mehr Informationen in Kürze!

Der Liveticker zum Nachlesen:

