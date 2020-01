Facebook

Heute kommt es zum großen Showdown zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal © APA/AFP/GREG WOOD

Der 33-jährige Weltranglisten-Erste aus Mallorca rang am Samstag in Sydney den Australier Alex de Minaur mit 4:6, 7:5, 6:1 nieder. Er sorgte nach dem Sieg von Landsmann Roberto Bautista Agut gegen Nick Kyrgios (6:1, 6:4) für die uneinholbare 2:0-Führung schon vor dem Doppel. Zuvor hatte Novak Djokovic erneut Steher-Qualitäten bewiesen und Daniil Medwedew im Duell zweier Top-5-Spieler erst nach 2:43 Stunden bezwungen. Zuvor hatte Dusan Lajovic sein Land mit einem 7:5, 7:6 gegen Karen Chatschanow überraschend in Führung gebracht.

Rafael Nadal ist vor dem Finale gegen Serbien jedenfalls voller Respekt vor dem Gegner. "Das wird ein super schweres Finale. Novak spielt hier gerne und Serbien hat ein großartiges Team und spielt sehr gut", sagte Nadal noch auf dem Court. "Aber auch wir haben eine gute Mannschaft."

Denn Anfang machen heute Dusan Lajovic und Roberto Bautista Agut (8.30 Uhr). Im Anschluss (rund 9.50 Uhr) kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Djokovic und Nadal - hier im Liveticker:

Als kleine Einstimmung vorab die besten Ballwechsel des vergangenen Jahrzehnts der beiden Superstars: