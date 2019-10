Facebook

Andy Murray ist wieder stark zurück © APA/AFP/BELGA/LUC CLAESSEN

Andy Murray hat erstmals seit 2017 ein Finale auf der ATP-Tour erreicht. Der nach zwei Hüftoperationen in der Tennis-Weltrangliste weit zurückgefallene Schotte kämpfte am Samstag in Antwerpen den jungen Franzosen Ugo Humbert in 2:35 Stunden mit 3:6,7:5,6:2 nieder und trifft im Endspiel auf den als Nummer 4 gesetzten Schweizer Stan Wawrinka.

Der dreifache Major-Sieger Murray ist eine ehemalige Nummer 1 der Welt und spielt als aktuell 243. aufgrund seiner Verletzung mit einem geschützten Ranking. Seit August kämpft er um ein Comeback, Anfang Oktober war er in Peking dem späteren Turniersieger Dominic Thiem im Viertelfinale unterlegen.

Gegen Wawrinka hat der 32-jährige Murray zwar 11 der bisher 19 Begegnungen gewonnen, er ist zwei Jahre und acht Monate nach seinem bisher letzten Triumph 2017 in Dubai aber eher Außenseiter. Für den Briten ist es das 45. Finale, für Wawrinka das 30.