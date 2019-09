Facebook

Serena Williams © AP

Trotz ihres herannahenden 38. Geburtstags am 26. September sieht ihr Coach Patrick Mouratoglou seinen Schützling in einer guten Ausgangsposition. "Ich glaube, die Zeit arbeitet für sie", meinte er im Interview mit "Sky Sports".

"Sie war bei den US Open schon viel besser als in Wimbledon und in Wimbledon besser als in Roland Garros", sieht er eine Steigerung in der Fitness der 23-fachen Major-Siegerin. Serena Williams hatte ja das Endspiel in Flushing Meadows gegen Kanadas Jungstar Bianca Andreescu in zwei Sätzen verloren.

"Je besser sie in Form kommt, umso gefährlicher wird sie. Ich finde, dass sie bereits wieder sehr gutes Tennis spielt", betonte Mouratoglou. Sie müsse nun den Druck ablegen, den Rekord von Margaret Court (AUS/24 Titel) einzustellen bzw. zu überbieten. "Das ist der größte Druck, den irgendjemand im Leben haben kann. Und auf der anderen Seite des Platzes, stehen Spielerinnen, die null Druck haben", erklärte Mouratoglou.