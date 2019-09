Facebook

Matteo Berrettini © AP

Matteo Berrettini hat als erster italienischer Tennisprofi seit 1977 das Viertelfinale der US Open erreicht. Der 23-jährige Römer besiegte am Montag den noch zwei Jahre jüngeren Russen Andrej Rublew nach 2:11 Stunden 6:1,6:4,7:6(6). Berrettini ist 42 Jahre nach Corrado Barazzutti überhaupt erst der zweite Italiener, der in der Profiära (seit 1968) in New York unter den letzten acht steht.