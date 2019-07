Facebook

© GEPA pictures

Über 100 Minuten musste Sebastian Ofner alles in die Waagschale legen, bis er seiner Favoritenrolle gerecht werden und seinen Landsmann Lucas Miedler mit 7:6, 7:6 in die Schranken weisen konnte. Während der Niederösterreicher, der sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, damit weiter auf seinen Premierensieg auf der ATP-Tour warten muss, durfte sich der Steirer über den ersten Erfolg auf diesem Level seit Februar 2018 in Sao Paulo freuen.