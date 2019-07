Facebook

Martin Klizan © GEPA pictures

Die Tennisfans kamen am ersten Tag des ATP-250er-Turniers in Kitzbühel voll auf ihre Kosten. Die ersten beiden Partien auf dem Centre Court dauerten insgesamt länger als sechseinhalb Stunden. Zunächst wehrte der als Nummer 7 gesetzte Lorenzo Sonego aus Italien nicht weniger als acht Matchbälle (!) gegen Federico Delbonis (ARG) ab, ehe er nach 3:36 Stunden mit 7:6(4),6:7(4),7:6(4) triumphierte. Dann scheiterte Titelverteidiger Martin Klizan ebenfalls nach drei Tiebreaks in knapp drei Stunden am bereits 32-jährigen deutschen Qualifikanten Matthias Bachinger.

Klizan hatte im vergangenen Jahr in der zweiten Runde Dominic Thiem bezwungen und dann den Turniersieg geholt. Im Anschluss an dessen Partie trafen die beiden Österreicher Dennis Novak und Juri Rodionov aufeinander. Am Dienstag kommt es mit der Begegnung zwischen Sebastian Ofner und Lucas Miedler zu einem weiteren Österreicher-Duell. Thiem ist erst am Mittwoch gegen den Sieger dieser Partie im Einsatz.