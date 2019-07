Finale in Umag

Finalerfolg in Umag: Philipp Oswald © GEPA pictures

Das Österreich-Finale beim ATP-Tennisturnier in Umag ist an Philipp Oswald gegangen. Mit seinem niederländischen Partner Robin Haase kämpfte der 33-Jährige am Samstagabend mit 7:5, 6:7 (2), 14:12 die als Nummer eins gesetzten Oliver Marach/Jürgen Melzer nieder. Für Oswald war der neunte Doppel-Titel seiner Karriere, der erste heuer. Die Partie war erst nach 23 Uhr beendet.

Oswald/Haase gelang in einem engen ersten Satz das entscheidende Break zum 6:5, ehe sie ausservierten. Im zweiten Durchgang gingen sie mit dem Break zum 2:1 früh in Führung, doch konterten Marach/Melzer im entscheidenden Moment zum 5:5 und holten sich den Durchgang 7:6. Die Entscheidung fiel nach 1:55 Stunden im hart umkämpften Champions Tiebreak.