Simona Halep © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Die Rumänin Simona Halep kann sich erstmals zur Wimbledon-Siegerin küren. Die letztjährige French-Open-Gewinnerin zog am Donnerstag dank eines 6:1,6:3 gegen die Ukrainerin Elina Switolina erstmals ins Endspiel des Rasenklassikers in London ein.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl. Das ist einer der besten Momente in meinem Leben", sagte Halep nach ihrem klaren Erfolg. Vor rund 15.000 Zuschauern entwickelte sich auf dem Centre Court auf der altehrwürdigen Tennis-Anlage im Südwesten Londons zunächst eine Partie mit langen Grundlinien-Duellen. Die ersten beiden Spiele dauerten allein 20 Minuten, dann zog die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt davon.

In dem 72 Minuten dauernden Duell konnte die Weltranglisten-Achte Switolina in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinale der Rumänin nicht genügend entgegensetzen. Nach einem ausgeglichenen Auftakt in den zweiten Satz holte sich Halep das Break zum 4:3 und sicherte sich die Chance auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel. In einem Grand-Slam-Finale steht sie zum schon fünften Mal.

Nach Halep hat sich auch Serena Williams ohne Probleme für das Finale qualifiziert. Die 37-jährige US-Amerikanerin schlug im zweiten Halbfinale die tschechische Außenseiterin Barbora Strycova 6:1, 6:2. Im Endspiel am Samstag, ihrem elften in Wimbledon, strebt Williams ihren 24. Grand-Slam-Titel an.

Mit dem achten Triumph in Wimbledon könnte sie den Major-Rekord von Margaret Court egalisieren. Vor einem Jahr hatte Williams das Wimbledon-Endspiel gegen die Deutsche Angelique Kerber verloren.