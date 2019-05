Facebook

Dominic Thiem © AP

Die größte Herausforderung für einen Tennisjournalisten in Paris? Man muss stets am Ball bleiben. Aus Sicht der rot-weiß-roten Medien-Zunft heißt das: Der Fokus liegt voll auf Dominic Thiem. Hat der Lichtenwörther schlecht geschlafen oder drückt ihn das vortägige Abendmahl im Magen? Nichts sollte einem entgehen. In den vergangenen Jahren stellte das auch kaum ein Problem dar, war der Österreicher doch jederzeit zu einer Wortspende bereit. Doch die Spielregeln haben sich geändert. Mit seinem stetig wachsenden Erfolg wächst die Nachfrage. Plötzlich will jeder alles von Thiem wissen. Kein Wunder, dass er jetzt versucht, sich so rar wie möglich zu machen.