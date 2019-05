Am Samstag startet die österreichische Tennis-Bundesliga mit Irdning und dem Grazer Park Club als Titelverteidiger. Gegen die Legionärsflut gibt es ein Gentlemen’s Agreement.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Damen des Grazer Park Club gehen als Titelverteidiger in die neue Saison © GEPA pictures

Diesen Samstag gibt’s den ersten Aufschlag in die österreichische Tennis-Bundesliga, die im Vorjahr in Weiß-Grün erstrahlte. So stellte die Steiermark sowohl bei den Herren (Irdning) als auch bei den Damen (Grazer Park Club) den Meister. Und die Aussichten, dass sich die steirischen Festspiele heuer wiederholen könnten, stehen nicht schlecht.