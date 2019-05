Facebook

Lucas Miedler steht knapp vor dem Einzug in den Hauptbewerb © APA/HERBERT NEUBAUER

Der Tscheche Tomas Berdych hat am Mittwoch seine Nennung für die am Sonntag beginnenden Tennis-French-Open zurückgezogen. Der 33-Jährige gab an, wegen seiner Rückenverletzung noch nicht bereit zu sein. "Ich muss trachten, mich nicht noch einmal zu verletzen", sagte Berdych. Sein bestes Roland-Garros-Abschneiden war das Halbfinale 2010. Der ATP-100. möchte für die Rasen-Saison wieder bereit sein.

Gute Chancen,am Sonntag mit dabei zu sein, hat Lucas Miedler. Der Niederösterreicher besiegte den Ungarn Attila Balasz 7:6(5), 6:3. Beachtlich: Beim Stand von 4:5 im ersten Satz wehrte Miedler bei 0:40 drei Satzbälle ab. In der 3. Runde der Qualifikation trifft der 22-Jährige auf Thiago Monteiro (BRA) oder Antoine Cornut-Chauvinc (FRA). Wenn er dieses Match gewinnt, steht er im Hauptbewerb.

Das Abenteuer Paris ist für Sebastian Ofner hingegen vorbei. Der Steirer ging gegen den Deutschen Yannick Hanfmann mit 2:6, 1:6 unter. Schon in der ersten Runde waren am Montag die Niederösterreicher Dennis Novak, Jurij Rodionov und Gerald Melzer ausgeschieden. In der Qualifikation für das Damen-Turnier war Österreich nicht vertreten.

Den einzigen rot-weiß-roten Fixplatz in den Einzel-Hauptfeldern hat Dominic Thiem als Nummer vier gesetzt inne. Die Auslosung ist für Donnerstag (19.00 Uhr, live ORF Sport +) angesetzt.