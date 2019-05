Facebook

Novak Djokovic © APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat das Masters-1000-Sandplatzturnier in Madrid gewonnen. Der topgesetzte Halbfinal-Bezwinger von Dominic Thiem gewann das Endspiel gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas am Sonntag 6:3,6:4. Tsitsipas hatte in der Vorschlussrunde Rafael Nadal bezwungen. Djokivic feierte seinen 74. Turniersieg, den zweiten in diesem Jahr nach den Australian Open im Jänner.