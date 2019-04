Facebook

Alex Zverev gewann im November 2018 das letzte ATP-Finale in London © AP

Die ATP Finals der besten acht Einzelspieler und Doppel-Paarungen gehen nur noch bis inkl. 2020 in London in Szene. Von 2021 bis 2025 wird Turin Schauplatz des hoch dotierten Saisonabschlusses sein, wie die Vereinigung der Tennis-Profispieler (ATP) am Mittwoch ankündigte. Gespielt wird im Pala-Alpitour-Stadion, der größten Indoor-Sportarena Italiens. In London findet das Turnier seit 2009 statt.

Schlechte Nachrichten gibt es unterdessen von allen Fans von Fabio Fognini. So hat der Italiener drei Tage nach seinem Finaltriumph in Monte Carlo für das dieswöchige Tennis-Sandplatzturnier der ATP-Tour in Barcelona abgesagt. Der Weltranglisten-Zwölfte laboriere an einer Beinverletzung, teilten die spanischen Veranstalter mit. Dominic Thiem ist in Barcelona wieder am Donnerstag am Zug. Nach seinem Auftaktsieg über Diego Schwartzmann trifft der Lichtenwörther im Achtelfinale auf den Spanier Jaume Munar.