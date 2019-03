Thiem trifft in Runde zwei des Masters-Turniers in Miami entweder auf Hubert Hurkacz oder Matteo Berrettini.

Dominic Thiem © GEPA pictures

Dominic Thiem kennt seine möglichen Auftakt-Gegner beim am Mittwoch beginnenden ATP-1000-Turnier in Miami. Der frischgebackene Indian-Wells-Triumphator trifft nach einem Freilos in Runde eins entweder auf den polnischen Shootingstar Hubert Hurkacz oder auf Matteo Berrettini aus Italien.

Gegen Hurkacz hat Thiem bislang noch nie gespielt, in Indian Wells schied der Pole erst im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Roger Federer aus - auf dem Weg dorthin hatte er Kei Nishikori und Denis Shapovalov aus dem Weg geräumt. Berrettini hat Thiem im bislang einzigen Duell in der zweiten French-Open-Runde 2018 besiegt. Stößt Thiem bis in das Viertelfinale vor, könnte dort das französische Tennis-Ass Gael Monfils warten.