Naomi Osaka bei ihrem Sieg bei den Australian Open © APA/AFP/DAVID GRAY

Nur ein Tag verging, da hatte die neue Heldin schon ihr eigenes Museum. Die Stadt Nemuro auf Hokkaido, Japans Nordinsel, räumte kurzerhand im Rathaus Platz frei, um dort 30 Objekte der erst 21-jährigen Tennisspielerin auszustellen. Neben Trainingsjacken, Trainingsbällen und Trainingsschlägern steht dort auch Naomi Osakas Bedeutung erklärt: Sie ist die erste Nummer eins der Welt aus Japan, ja sogar die erste Nummer eins aus ganz Asien. Und ausgerechnet in einer 30.000-Einwohner-Stadt am nördlichen Rand des Landes steht so ein Museum deshalb, weil hier immerhin ihr 74-jähriger Großvater lebt. Bei einer Ikone mit der Bedeutung von Naomi Osaka kann so eine indirekte Verbindung schon einmal ausreichen, damit ein kleiner Ort ein bisschen vom Weltruhm profitiert.