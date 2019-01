Facebook

Serena Williams konnte ihre Niederlage nicht fassen © APA/AFP/JEWEL SAMAD

Serena Williams führte gegen die Weltnummer 7 im dritten Satz mit 5:1, ehe diese Game um Game aufholte. Die derzeit auf Platz 16 der Weltrangliste liegende 23-fache Grand-Slam-Siegerin verpasste es damit, zur Rekordsiegerin Margaret Court aufzuschließen. Die Australierin hat in ihrer Karriere 24 Major-Titel gewonnen.

Karolina Pliskova trifft im Halbfinale auf die japanische US-Open-Siegerin Naomi Osaka (JPN-4). Die 21-Jährige gewann am Mittwoch in Melbourne 6:4, 6:1 gegen die Ukrainerin Jelina Switolina. Pliskova und Osaka haben - wie auch Petra Kvitova (CZE-8) - die Chance, am Montag die neue Nummer 1 zu werden, nachdem die aktuelle Weltranglistenerste Simona Halep im Achtelfinale von Williams aus dem Bewerb geworfen worden war.

Kvitova trifft im zweiten Semifinale auf die Amerikanerin Danielle Collins, die in der Weltrangliste auf Platz 35 liegt.