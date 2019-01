Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem © AP

Dominic Thiem war in seinem Zweitrundenmatch bei den Australian Open gegen den 19-jährigen Australier Alexei Popyrin sichtlich nicht auf gesundheitlicher Höhe. Für ihn ganz unüblich, zerschmetterte er gegen Ende des ersten Satzes seinen Schläger und gab die danach folgenden 13 Punkte und damit auch den Satz mehr oder weniger kampflos ab. Im zweiten Durchgang ließ der als Nummer sieben eingestufte Thiem den Arzt auf den Court kommen, aber auch der konnte nicht entscheidend helfen.

Thiem wirkte oft lustlos und - abgesehen vom Zerhacken seines Rackets - emotionslos, schien aber einfach müde und antriebslos gewesen zu sein. So lauteten zumindest erste Informationen aus seinem Umfeld. So früh war Thiem bei diesem Major seit seinem Auftakt-Abschied 2015 nicht mehr ausgeschieden, nach einer Auftakt-Niederlage zu Jahresbeginn in Doha ist sein Saisonstart zumindest ergebnistechnisch missglückt.

Ich habe es heute Morgen schon gemerkt, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin. Da hat mir der ganze Körper ungewohnt wehgetan. Dominic Thiem

Das Match Thiem gegen Popyrin lief unter dem geschlossenen Dach der Melbourne Arena ab, nachdem es beim Match davor geregnet hatte und weitere Schauer möglich schienen. Der erst 19-jährige Lokalmatador war vor allem zu Beginn bei seinen Servicespielen unantastbar. Thiem hatte da kaum einen Zugriff auf das Spiel und gleich in seinem ersten Service-Game einen Breakball abzuwehren.

Der als Nummer sieben eingestufte Favorit hielt aber seinen Aufschlag bis zum 4:4, ehe er sich vier Breakbälle erarbeitete, sie jedoch alle ungenutzt ließ. Dennoch schien Thiem nun im Aufwind, zwei Games später fand er bei 5:5 einen weiteren Breakball vor. Während des Games flog nach einem Fehlschlag aber schon das Racket und nach dem 6:5 für Popyrin ließ Thiem seinen Ärger erst recht am Spielgerät aus.

Dann ist es aber schlechter geworden statt besser. Dominic Thiem

Der Lichtenwörther erntete zunächst Pfiffe und dann Beifall, als er den kaputten Schläger einem erfreuten jungen Buben im Zuschauerraum zuwarf, lockerer wurde er deswegen aber nicht. Es folgten die 13 in Serie abgegebenen Punkte und damit ein 0:40 bei einem 0:1 und eigenem Aufschlag. Thiem zog sich aber noch aus dieser prekären Situation, bis zum 2:2 hatte er im zweiten Durchgang bereits fünf Satzbälle abgewehrt.

Es war Müdigkeit plus Schmerzen. Einfach, dass ich mich nicht fit fühle, dass ich mich krank fühle. Deswegen hat es keinen Sinn gemacht, dass ich weiterspiele. Dominic Thiem

Nach ärztlicher Konsultation schien es beim French-Open-Finalisten 2018 allmählich aufwärtszugehen, es schien auf einen Tiebreak hinauszulaufen. Ein abgegebenes Service-Game Thiems zum 4:6 brachte dann aber die Vorentscheidung. "Da habe ich das erste Mal geglaubt, dass ich gewinnen kann", sagte Popyrin danach. Er servierte souverän zum 1:0, ein Rückhandfehler Thiems brachte das 0:2. Es folgte die Aufgabe.

Thiem läuft damit Gefahr, in der nächsten Weltrangliste am 28. Jänner aus den Top Ten zu fallen, denen er seit Juni 2016 ununterbrochen angehört. Auch scheint aktuell zumindest etwas fraglich, wie es mit ihm für den Davis Cup in zwei Wochen in Salzburg gegen Chile aussieht. Sollte es grünes Licht geben, hat er danach auf Sand für Cordoba, Buenos Aires und Rio, einen Trainingsblock in Amerika, die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami sowie ab April auf Sand Barcelona, Madrid und Rom geplant, ehe es in die French Open geht. In "Down Under" ist Rot-Weiß-Rot nun jedenfalls nur noch im Doppel vertreten, da aber durch den topgesetzten Titelverteidiger Oliver Marach.

Es ist da definitiv irgendetwas im Körper, was nicht hingehört. Dominic Thiem

Es ist Popyrins weitaus größter Erfolg, da erst sein dritter Match-Sieg auf der Tour. Der Wildcard-Spieler hatte auch in Runde eins gegen den Deutschen Mischa Zverev keinen Satz abgegeben und spielt nun gegen den Franzosen Lucas Pouille um das Achtelfinale. Mit Thiem hatte der Weltranglisten-149. etwas Mitleid: "Es ist nie leicht, so zu gewinnen. Domi hatte eine sehr harte erste Runde. Tut mir leid für ihn."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.