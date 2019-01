Während der Pressekonferenz von Rafael Nadal in Melbourne legte ein Journalist ein Nickerchen ein. Der Spanier nahm es mit Humor.

Rafael Nadal © APA/AFP/WILLIAM WEST

Der bei den Australian Open an Nummer zwei gesetzte Rafael Nadal hat die erste Hürde in Melbourne mit einem 6:4, 6:3, 7:5 über den australischen Wild-Card-Spieler James Duckworth genommen. Für den Spanier war es nach zuletzt mehreren Verletzungen sein ersten Match auf der Tour seit seiner Halbfinal-Aufgabe bei den US Open gegen Juan Martin del Potro.

Bei der anschließenden Pressekonferenz sorgte der Spanier, der in der zweiten Runde auf Matthew Ebden treffen wird, für Lacher. Ein Journalist hatte ein Nickerchen eingelegt und Nadal meinte lächelnd: "Bin ich wirklich so langweilig? Doch sehen Sie selbst: