Kleine Zeitung +

Grazer entscheidet im Welttennis Herwig Straka: Seine Pläne im Tennis und seine Pläne für ein Turnier in Graz

Der Grazer Herwig Straka wurde in das höchste Gremium der Vereinigung der professionellen Tennisspieler (ATP) gewählt. Damit bastelt er maßgeblich mit an der Zukunft des Sports. Und er bastelt an einem Turnier in Graz.