Tennis Davis Cup in Graz Thiem gewinnt! Österreich besiegt Australien

Dominic Thiem stellte in Graz gegen Alex de Minaur die uneinholbare 3:1-Führung für Österreich her. Der ersten beiden Sätze holte sich Thiem mit 6:4 und 6:2, Durchgang drei schnappte sich jedoch der Australier mit 6:3. Satz vier ging mit 6:4 wieder an den Österreicher.