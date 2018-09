Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oliver Marach (rechts) bestreitet heute mit Jürgen Melzer das Doppel © GEPA pictures

Wenn Oliver Marach heute (14 Uhr) an der Seite von Jürgen Melzer die 6000 Zuschauer fassende Arena auf dem Grazer Messegelände betritt, erfüllt sich für den 38-Jährigen ein großer Traum. Auf allen Tennisbühnen dieser Welt hat der Steirer bereits sein Können zum Besten gegeben – nur ein Davis-Cup-Auftritt in seiner Geburtsstadt fehlt dem Doppel-Spezialisten noch in seiner Sammlung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.