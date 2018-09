Facebook

Jürgen Melzer, Dennis Novak und Dominic Thiem zückten im Grazer Rathaus die Kamera © GEPA pictures

Weil es bei Australiens Davis-Cup-Team so Tradition ist, hat Marc Polmans im Rathaus eine Tanzeinlage zum Besten gegeben.

Rookies, also Neulinge, müssen sich vor ihrem ersten Davis Cup-Auftritt immer etwas Besonderes einfallen lassen. Das hat Polmans dann auch getan - und seine Dance Moves zu einem Beyoncé-Hit gezeigt: "Beyoncé, would you put a Ring on it?" fragten die Davis-Cup-Social-Media-Beauftragten da auf Twitter.

Die Antwort des Popstars steht übrigens noch aus.

Schlossbergrestaurant: Hoher Empfang für die Davis-Cup-Stars in Graz Zwei Tage, bevor es endlich mit dem Davis Cup am Grazer Messegelände losgeht, luden Stadt und Land die Spieler noch zum Empfang hoch über Graz. Dabei gab es auch kleine Geschenke für die Tennis-Cracks. Gepa/Walgram Selfie des Österreich-Teams: Oliver Marach, Jürgen Melzer, Gerald Melzer, Dennis Novak und Dominic Thiem Gepa/Walgram Die Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes Barbara Muhr, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Dominic Thiem (A) und Bürgermeister Siegfried Nagl. Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram Gepa/Walgram 1/23

Davis Cup: Die besten Bilder der Länderkämpfe in der Steiermark TENNIS - Daviscup, AUT vs GER Muster (rechts) an der Seite von Alex Antonitsch 1994 in der Schwarzl-Halle. Das Doppel gegen Stich/Kühnen ging verloren. (c) GEPA pictures/ Ingrid Gerencser Daviscup Austria vs Germany, AUT vs GER, Oesterreich gegen Deutsc Der 2008 viel zu früh verstorbene Horst Skoff (rechts) 1994 mit Kapitän Ronnie Leitgeb. Skoff verlor das entscheidende Einzel gegen Marc-Kevin Göllner in vier Sätzen (c) Ingrid Gerencser TENNIS - Daviscup, AUT vs GER Muster Jubel 1994 nach dem Sieg über Michael Stich war groß. Der Steirer siegte nach 5:24-Stunden mit 12:10 im fünften Satz und stellte auf 2:2. (c) GEPA pictures/ Ingrid Gerencser Daviscup Davis Cup , AUT vs CRO Oesterreich vs Kroatien , 3. Sp Gilbert Schaller war 1997 beim Davis Cup in Graz gegen Kroatien (3:2-Sieg) der große Held. Der Grazer gewann damals beide Einzel (c) Ingrid Gerencser TENNIS - Davis Cup AUT vs CRO 2006 beim Davis Cup in der Schwarzl-Halle gegen Kroatien (2:3-Niederlage) saß Muster als Kapitän auf der Bank. Neben ihm Stefan Koubek, der heute Österreichs Davis-Cup-Kapitän ist. (c) GEPA/ Wolfgang Grebien TENNIS - ITF, Davis Cup, AUT vs SVK 2010 gastierte der Davis Cup bis dato das letzte Mal in der Steiermark. In Bad Gleichenberg feierten Jürgen Melzer (vorne), Julian Knowle (hinten) und Kollegen einen 3:2-Sieg über die Slowakei (c) GEPA pictures/ Matthias Hauer TENNIS - Fed Cup JPN vs AUT Jahre lang ebenfalls mit von der Partie waren Teamarzt Edi Lanz (links) und Masseur Kurt Waltl. (c) GEPA/ Doris Hoefler TENNIS - Davis Cup, RUS vs AUT Sie werden in Graz das Team gegen Australien anfeuern: Jesenek, Farmer, Laposa und Schweda (von links). (c) GEPA pictures/ Matthias Hauer 1/8